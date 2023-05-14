Зеленский побеседовал с президентом ЮАР и предупредил о последствиях дружбы с Путиным

Украинский лидер, который находится с визитом в Риме в разговоре с президентом ЮАР призвал его присоединиться вместе с другими странами мира, всех континентов, Африки к совместной работе по реализации украинской формулы мира.

"Говорил о формуле мира, о справедливости, о том, что наш мир должен быть объединен правилами международного права. Каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями", - отметил президент.