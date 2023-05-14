Зеленский побеседовал с президентом ЮАР и предупредил о последствиях дружбы с Путиным
Президент Украины провел телефонный разговор с коллегой из Южно-Африканской Республики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Украинский лидер, который находится с визитом в Риме в разговоре с президентом ЮАР призвал его присоединиться вместе с другими странами мира, всех континентов, Африки к совместной работе по реализации украинской формулы мира.
"Говорил о формуле мира, о справедливости, о том, что наш мир должен быть объединен правилами международного права. Каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями", - отметил президент.
Ранее посол США в Южно-Африканской Республике заявил, что Америка убеждена в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина.
Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. В связи с этим Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должен арестовать его по прибытии в столицу ЮАР.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.