Зеленский поговорил с премьером Нидерландов после того, как тот подал в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте после того, как последний подал в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Переговоры Зеленского и Рютте

Президент Украины позвонил премьеру Нидерландов из Турции, где находится украинский лидер.

"Выразил поддержку в непростой политический момент. Обсудили оборонное сотрудничество, подготовку к Глобальному саммиту мира. Зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на F-16. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО", - написал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Нидерланды за неизменность принципиальной позиции по вторжению РФ в Украину, а также за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом.

Рютте подал в отставку

В Нидерландах распалась правящая коалиция, ведь ее члены не смогли договориться о том, как реформировать систему предоставления убежища. В связи с этим премьер-министр Марк Рютте подал в отставку.

Рютте занимает должность премьера с 2010 года, что является самым длинным для Нидерландов сроком.

Сотрудничество Нидерландов и Украины

Нидерланды с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддержали Украину. Страна стала одним из главных активистов в вопросе предоставления истребителей F-16 нашему государству.

Нидерланды возглавили коалицию по подготовке украинских пилотов, а Рютте заявлял, что возможность поставки Украине F-16 будет рассматриваться только после того, как украинские пилоты закончат подготовку.

К тому же, глава правительства Нидерландов считает, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе должны дать Украине сигнал о вступлении в Альянс.

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