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В Нидерландах распалась правящая коалиция. Рютте подал в отставку

Новина українською →
Нидерланды, Пятница 07 июля 2023 23:56
В Нидерландах распалась правящая коалиция. Рютте подал в отставку Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правящая коалиция Нидерландов распалась, поскольку ее члены не смогли договориться о политике предоставления убежища. Премьер-министр Марк Рютте подал в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Это правительство руководило страной 1 год и 178 дней, с 10 января 2022-го, однако партии-члены коалиции месяцами не могли достичь согласия по поводу того, как реформировать свою систему предоставления убежища. Особую напряженность вызвало предложение партии VVD ограничить въезд членов семей беженцев, уже находящихся в стране.

56-летний премьер Марк Рютте занимает должность с 2010 года, что является самым длинным сроком для Нидерландов. Нынешнее правительство для него четвертое. Вероятно, новые парламентские выборы пройдут в течение 90 дней.

"Письменное заявление об отставке всего Кабинета Министров передано королю", - заявил Рютте

Марк Рютте и Украина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте с самого начала полномасштабного российского вторжения поддержал Украину. Он является одним из главных активистов по вопросу предоставления F-16 для нашего государства.

Нидерланды возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов, Рютте заявлял, что возможность поставки Украине F-16 будет рассматриваться только после того, как украинские пилоты закончат подготовку.

Также глава правительства Нидерландов считает, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе должны дать Украине сигнал о вступлении в Альянс.

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