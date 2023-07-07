В Нидерландах распалась правящая коалиция. Рютте подал в отставку

Правящая коалиция Нидерландов распалась, поскольку ее члены не смогли договориться о политике предоставления убежища. Премьер-министр Марк Рютте подал в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

Это правительство руководило страной 1 год и 178 дней, с 10 января 2022-го, однако партии-члены коалиции месяцами не могли достичь согласия по поводу того, как реформировать свою систему предоставления убежища. Особую напряженность вызвало предложение партии VVD ограничить въезд членов семей беженцев, уже находящихся в стране.

56-летний премьер Марк Рютте занимает должность с 2010 года, что является самым длинным сроком для Нидерландов. Нынешнее правительство для него четвертое. Вероятно, новые парламентские выборы пройдут в течение 90 дней.

"Письменное заявление об отставке всего Кабинета Министров передано королю", - заявил Рютте

Марк Рютте и Украина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте с самого начала полномасштабного российского вторжения поддержал Украину. Он является одним из главных активистов по вопросу предоставления F-16 для нашего государства.

Нидерланды возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов, Рютте заявлял, что возможность поставки Украине F-16 будет рассматриваться только после того, как украинские пилоты закончат подготовку.

Также глава правительства Нидерландов считает, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе должны дать Украине сигнал о вступлении в Альянс.