Зеленский предупредил о новой возможной попытке РФ погрузить Украину в темноту на Новый год
Российские оккупанты могут попытаться нанести еще один ракетный удар по Украине до конца 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что таким образом враг хочет, чтобы украинцы "встречали Новый год в темноте".
"Осталось два дня этого года. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать", - сказал Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что, несмотря на любые планы РФ, мы знаем одно: обязательно выстоим и выгоним захватчиков с нашей земли.
"И они (россияне - ред.) будут нести максимальное наказание за эту страшную войну", - подытожил украинский лидер.
Напомним, 29 декабря Украина оказалась под массированным ударом РФ.
Враг атаковал беспилотниками, крылатыми ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калибр" и С-300. В общей сложности силам ПВО удалось уничтожить 54 ракеты из 64, которые выпустили россияне.
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