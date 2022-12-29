ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский предупредил о новой возможной попытке РФ погрузить Украину в темноту на Новый год

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 23:24
Зеленский предупредил о новой возможной попытке РФ погрузить Украину в темноту на Новый год Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты могут попытаться нанести еще один ракетный удар по Украине до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что таким образом враг хочет, чтобы украинцы "встречали Новый год в темноте".

"Осталось два дня этого года. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать", - сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что, несмотря на любые планы РФ, мы знаем одно: обязательно выстоим и выгоним захватчиков с нашей земли.

"И они (россияне - ред.) будут нести максимальное наказание за эту страшную войну", - подытожил украинский лидер.

Напомним, 29 декабря Украина оказалась под массированным ударом РФ.

Враг атаковал беспилотниками, крылатыми ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калибр" и С-300. В общей сложности силам ПВО удалось уничтожить 54 ракеты из 64, которые выпустили россияне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
"Нечего комментировать". Воздушные силы ответили на заявление Беларуси о падении ракеты
"Нечего комментировать". Воздушные силы ответили на заявление Беларуси о падении ракеты
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН