Зеленский предупредил о новой возможной попытке РФ погрузить Украину в темноту на Новый год

Российские оккупанты могут попытаться нанести еще один ракетный удар по Украине до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что таким образом враг хочет, чтобы украинцы "встречали Новый год в темноте".

"Осталось два дня этого года. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать", - сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что, несмотря на любые планы РФ, мы знаем одно: обязательно выстоим и выгоним захватчиков с нашей земли.

"И они (россияне - ред.) будут нести максимальное наказание за эту страшную войну", - подытожил украинский лидер.