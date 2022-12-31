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Зеленский побеседовал с Нетаньяху после его назначения премьером

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил нового премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины в Telegram.

"Лично поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Обсудили двустороннее сотрудничество наших государств", - заявил Зеленский.

Он рассказал, что в ходе разговора они обсудили сотрудничество в сфере безопасности и дальнейшее взаимодействие на международных площадках.

"Затронули реализацию украинской формулы мира", - добавил украинский президент.

Напомним, 29 декабря Биньямин Нетаньяху официально стал премьер-министром Израиля на шестой срок.

Ранее мы писали, что вчера президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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Владимир ЗеленскийНетаньяхуИзраиль