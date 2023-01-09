Зеленский поговорил с премьером Северной Македонии: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Зеленского в Telegram.
Украинский президент отметил, что разговор состоялся в то время, когда Северная Македония начала председательствовать в ОБСЕ.
Зеленский рассказал, что обсудил с премьером Ковачевским ряд вопросов, в том числе риски эскалации на фронте, дальнейшее оборонное сотрудничество и углубление двусторонних отношений между странами.
Напомним, Северная Македония является одной из тех стран, которые активно помогают Украине в войне против российских захватчиков. С начала полномасштабной агрессии РФ страна, в частности, передала Украине танки Т-72, а также штурмовики Су-25.
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