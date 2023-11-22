Зеленский поговорил с новоизбранным президентом Аргентины и пригласил его в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

Зеленский поздравил собеседника с убедительной победой на выборах и поблагодарил за его неизменную принципиальную позицию с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Я благодарен вам за то, что вы не пытались балансировать между добром и злом и сразу решительно заявили о своей поддержке Украины. Украинцы все это видели. И мы вам очень благодарны за это", - сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Аргентину за гуманитарную помощь нашей стране.

Участие Аргентины в "формуле мира"

Президенты обсудили возможное сотрудничество двух государств по расследованию российских военных преступлений в Украине, привлечение агрессора к ответственности, а также послевоенное восстановление.

Зеленский пригласил Хавьера Милея продолжить участие Аргентины в имплементации "формулы мира", в частности направить своего представителя на следующую встречу советников по вопросам национальной безопасности и политических советников.

Глава государства заявил, что Украина заинтересована в дальнейшем развитии отношений как с Аргентиной, так и с регионом Южной Америки. Он предложил президенту Аргентины присоединиться к подготовке саммита Украина-Латинская Америка.

Владимир Зеленский также пригласил Хавьера Милея посетить нашу страну с визитом.

Что известно о новом президенте Аргентины

Недавно сообщалось, что Аргентина избрала своим новым президентом правого либертарианца с радикальными взглядами Хавьера Милея. Он обещает исправить пострадавшую от трехзначной инфляции экономику, надвигающуюся рецессию и растущую бедность.

Кто такой Хавьер Милей, что известно о его позиции и как он высказывается о российско-украинской войне - читайте в материале РБК-Украина.