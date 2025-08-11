Зеленский поговорил с Моди и призвал Индию сократить покупку нефти у России

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди. Стороны, в частности, обсуждали экспорт российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
По словам Зеленского, разговор с Моди был продолжительным. Они детально обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества и дипломатической ситуации.
Президент Украины проинформировал премьера Индии о российских ударах по украинским городам и селам, в частности, о вчерашней атаке оккупантов на автобусную станцию в Запорожье.
"И это в то время, когда, наконец, появилась дипломатическая возможность закончить войну. Вместо того, чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства", - обратил внимание Зеленский.
Он отметил, что Индия поддерживает все мирные инициативы и поддерживает обязательное участие Украины в мирных процессах.
"Мы подробно говорили о санкциях против России. Отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение этой войны. Важно, чтобы сейчас каждый лидер, имеющий ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы", - добавил Зеленский.
Также президент Украины и премьер Индии договорились о встрече в сентябре на Генассамблее ООН.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% тарифы против Индии.
По словам Трампа, причина в том, что Дели продолжает активно импортировать российскую нефть, несмотря на войну в Украине.
Трамп подчеркивал, что властям Индии нет дела до гибели украинцев от рук российской военной машины.