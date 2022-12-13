Зеленский поговорил с главой Евросовета: обсудили санкции и финансовую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили новый санкционный пакет против России и финансовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского президента.

Зеленский поблагодарил Мишеля за приглашение выступить на заседании Европейского совета 15 декабря.

"Благодарны за увеличение на 2 млрд евро Европейского фонда мира и разблокирование новой финансовой программы в размере 18 млрд евро", - отметил президент.

Кроме того, украинский лидер отметил необходимость быстрого одобрения 9-го пакета санкций против РФ, а также проинформировал Мишеля о прогрессе в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.

Также стороны обсудили роль ЕС и государств-членов в реализации формулы мира Украины.