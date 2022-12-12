ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда ЕС может согласовать новый пакет санкций против России: ответ Бореля

Новина українською →
Европа, Понедельник 12 декабря 2022 20:09
Когда ЕС может согласовать новый пакет санкций против России: ответ Бореля Фото: верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Евросоюз пока не согласовал девятый пакет санкций против России, поскольку руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС имеют разные мнения по ряду вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на finance.yahoo.com.

Об этом заявил в понедельник, 12 декабря, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, добавив, что это не будет простой задачей.

"Министры не достигли договоренности, но я надеюсь, что на этой неделе будет достигнуто", - сказал он журналистам после встречи со своими коллегами в Брюсселе.

Новый пакет санкций ЕС против РФ все еще находится на этапе согласования, и главный европейский дипломат надеется, по его словам, что успеха удастся достичь на этой неделе.

"Я думал, что в это утро мы могли бы одобрить начало работы над санкциями, но это не тот случай. Возможно, до конца дня", - отметил Боррель.

Напомним, 7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила подготовленные предложения для девятого пакета санкций ЕС против России. Среди прочего, этот пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт нефти из РФ через море, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное странами G7. Однако пока переговоры послов стран ЕС о девятом пакете санкций против РФ зашли в тупик.

Ранее мы писали, что послы Европейского союза встретятся для обсуждения девятого пакета санкций в отношении России. Представленные в документе ограничения предварительно содержат массу отступов, что делает пакет слабее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Жозеп Боррель
NEWS
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство