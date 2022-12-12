Когда ЕС может согласовать новый пакет санкций против России: ответ Бореля
Евросоюз пока не согласовал девятый пакет санкций против России, поскольку руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС имеют разные мнения по ряду вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на finance.yahoo.com.
Об этом заявил в понедельник, 12 декабря, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, добавив, что это не будет простой задачей.
"Министры не достигли договоренности, но я надеюсь, что на этой неделе будет достигнуто", - сказал он журналистам после встречи со своими коллегами в Брюсселе.
Новый пакет санкций ЕС против РФ все еще находится на этапе согласования, и главный европейский дипломат надеется, по его словам, что успеха удастся достичь на этой неделе.
"Я думал, что в это утро мы могли бы одобрить начало работы над санкциями, но это не тот случай. Возможно, до конца дня", - отметил Боррель.
Напомним, 7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила подготовленные предложения для девятого пакета санкций ЕС против России. Среди прочего, этот пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт нефти из РФ через море, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное странами G7. Однако пока переговоры послов стран ЕС о девятом пакете санкций против РФ зашли в тупик.
Ранее мы писали, что послы Европейского союза встретятся для обсуждения девятого пакета санкций в отношении России. Представленные в документе ограничения предварительно содержат массу отступов, что делает пакет слабее.
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