Зеленський поговорив із головою Євроради: обговорили санкції та фінансову допомогу
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили новий санкційний пакет проти Росії та фінансову допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського президента.
Зеленський подякував Мішелю за запрошення виступити на засіданні Європейської ради 15 грудня.
"Дякую за збільшення на 2 млрд євро Європейського фонду світу та розблокування нової фінансової програми у розмірі 18 млрд євро", - зазначив президент.
Крім того, український лідер наголосив на необхідності швидкого схвалення 9-го пакету санкцій проти РФ, а також поінформував Мішеля про прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії.
Також сторони обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації формули світу України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз поки не погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії, оскільки керівники зовнішньополітичних відомств країн ЄС мають різні думки щодо низки питань.
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