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Зеленський поговорив із головою Євроради: обговорили санкції та фінансову допомогу

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Вівторок 13 грудня 2022 14:42
Зеленський поговорив із головою Євроради: обговорили санкції та фінансову допомогу Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили новий санкційний пакет проти Росії та фінансову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського президента.

Зеленський подякував Мішелю за запрошення виступити на засіданні Європейської ради 15 грудня.

"Дякую за збільшення на 2 млрд євро Європейського фонду світу та розблокування нової фінансової програми у розмірі 18 млрд євро", - зазначив президент.

Крім того, український лідер наголосив на необхідності швидкого схвалення 9-го пакету санкцій проти РФ, а також поінформував Мішеля про прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

Також сторони обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації формули світу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз поки не погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії, оскільки керівники зовнішньополітичних відомств країн ЄС мають різні думки щодо низки питань.

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