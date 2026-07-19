Зеленский поговорил с Драпатым и еще двумя командирами

Президент Владимир Зеленский продолжает общаться с командирами ВСУ. Сегодня разговоры охватили сразу несколько критически важных направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента в Telegram.
Зеленский провел совещание с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.
Во время встречи командующий Объединенными силами доложил о ситуации на Сумском, Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. По словам президента, украинские подразделения продолжают эффективно уничтожать российских окупантов и не позволяют врагу реализовать поставленные задачи.
Отдельное внимание было уделено выполнению договоренностей с международными партнерами по оборонной поддержке Украины. Среди главных приоритетов определили усиление противовоздушной обороны и полное исполнение контрактов на производство всех типов беспилотников.
Также обсудили ситуацию в Александровском направлении, где активные боевые действия ведут подразделения Десантно-штурмовых войск.
"Цею объективную оценку ситуации, детальный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и восполнение дефицитов в снабжении. Не должны терять ни одного дня для защиты независимости Украины, наших позиций и людей", - подытожил глава государства.
В последние дни президент Владимир Зеленский проводит серию совещаний с военным командованием, посвященным ситуации на самых сложных участках фронта.
Кроме того, он анонсировал новые решения для армии после консультаций с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и эксминистром обороны Михаилом Федоровым. По словам президента, они будут касаться развития и обеспечения вооруженных сил.