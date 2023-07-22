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Зеленский поговорил с Генсеком НАТО: обсудили дальнейшие действия по интеграции Украины

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили дальнейшие действия по интеграции Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО", - сообщил президент.

По его словам, во время разговора, они со Столтенбергом также поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.

Кроме того, в ходе переговоров были определены первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского "зернового коридора".

Выход России из "зернового соглашения"

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна выходит из "зернового соглашения", позволяющего экспортировать украинскую продовольствие по Черному морю. Чиновник посетовал, что требования РФ якобы не выполняются.

В ответ на подобные действия президент Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт без участия России. В Кабмине разрабатывают детальный план зерновых перевозок.

При этом турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Он хочет обсудить продление "зернового соглашения".

После чего Эрдоган пообщался о "зерновом соглашении" с украинским президентом.

Зеленский рассказал, что во время разговора с Эрдоганом он также поблагодарил его за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО.

Кроме этого, украинский лидер попросил Эрдогана способствовать возвращению украинских заключенных, в частности крымских татар.

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