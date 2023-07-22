Зеленський поговорив з Генсеком НАТО: обговорили подальші дії щодо інтеграції України

"Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО", - повідомив президент.

За його словами, під час розмови, вони зі Столтенбергом також поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Крім того, в ході переговорів було визначено першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору".

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, на цьому тижні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна виходить із "зернової угоди", яка дозволяє експортувати українське продовольство Чорним морем. Чиновник поскаржився, що вимоги РФ нібито не виконують.

У відповідь на такі дії президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт без участі Росії. Наразі у Кабміні розробляють детальний план зернових перевезень.

При цьому турецький президент Реджеп Ердоган вчора заявив, що планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Він хоче обговорити продовження "зернової угоди".

Після чого Ердоган поспілкувався про "зернову угоду" з українським президентом.

Зеленський розповів, що під час розмови з Ердоганом він також подякував йому за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та принципову позицію Туреччини щодо членства України в НАТО.

Крім цього український лідер попросив Ердогана сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар.

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