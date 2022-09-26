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Эрдоган планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным: что обсудят

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Стамбул, Понедельник 26 сентября 2022 12:06
Эрдоган планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным: что обсудят Фото: президент президент Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Турецкий президент Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу во время брифинга в Японии.

"Наш господин президент проведет переговоры с Путиным и Зеленским. Наши усилия направлены на то, чтобы организовать их встречу", - сказал он на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.

Чавушоглу не уточнил, будут ли переговоры проходить по телефону или с глазу на глаз.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "открыть двери мира".

Также Эрдоган призвал все страны поддержать усилия Турции по установлению мира в Украине.

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