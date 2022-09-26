Эрдоган планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным: что обсудят
Турецкий президент Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также с российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу во время брифинга в Японии.
"Наш господин президент проведет переговоры с Путиным и Зеленским. Наши усилия направлены на то, чтобы организовать их встречу", - сказал он на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.
Чавушоглу не уточнил, будут ли переговоры проходить по телефону или с глазу на глаз.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "открыть двери мира".
Также Эрдоган призвал все страны поддержать усилия Турции по установлению мира в Украине.
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