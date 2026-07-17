Зеленский побеседовал с боевыми командирами, готовит специальную Ставку

О чем доложили боевые командиры

Президент провел заседание, в ходе которого заслушал доклад руководителей ключевых направлений.

Среди докладчиков были командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, командир корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко, командир корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский, заместитель командующего ДШВ Андрей Ткачук и и.о. командира 19-го армейского корпуса Валерий Скред.

Советник президента Дмитрий Литвин уточнил журналистам, что Зеленский говорил с каждым командиром в отдельности.

Фото: Зеленский поговорил с боевыми командирами (t.me/V_Zelenskiy_official)

Главные темы обсуждения

Ситуация на фронте. Командиры отчитались об уничтожении сил окупантов и обеспечении подразделений. Украинская оборона остается активной.

Снабжение беспилотников. Ключевое внимание было уделено масштабному обеспечению фронта дронами, работающими на оперативной глубине. Также обсудили вызовы в производстве и поставке дронов на оптоволокне.

Распределение личного состава. На заседании отметили эффективность программы справедливого распределения людей между боевыми бригадами, действующей с декабря прошлого года.

Иностранные добровольцы. Опыт бригады "Хартия" по привлечению иностранцев планируют масштабировать другие подразделения.

Обмен пленными. Отдельное внимание было уделено возвращению украинских военных из плена, по результатам чего профильные ведомства получат соответствующие поручения.

"Готовим специальную Ставку с участием командиров корпусов и основных производителей оружия и средств, которые сейчас нужны на фронте", - подчеркнул Владимир Зеленский.