Зеленский побеседовал с боевыми командирами, готовит специальную Ставку

В Украине готовится специальное заседание Ставки верховного главнокомандующего. К ней привлекут боевых командиров корпусов и основных производителей вооружения.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Президент провел заседание, в ходе которого заслушал доклад руководителей ключевых направлений.
Среди докладчиков были командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, командир корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко, командир корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский, заместитель командующего ДШВ Андрей Ткачук и и.о. командира 19-го армейского корпуса Валерий Скред.
Советник президента Дмитрий Литвин уточнил журналистам, что Зеленский говорил с каждым командиром в отдельности.
Ситуация на фронте. Командиры отчитались об уничтожении сил окупантов и обеспечении подразделений. Украинская оборона остается активной.
Снабжение беспилотников. Ключевое внимание было уделено масштабному обеспечению фронта дронами, работающими на оперативной глубине. Также обсудили вызовы в производстве и поставке дронов на оптоволокне.
Распределение личного состава. На заседании отметили эффективность программы справедливого распределения людей между боевыми бригадами, действующей с декабря прошлого года.
Иностранные добровольцы. Опыт бригады "Хартия" по привлечению иностранцев планируют масштабировать другие подразделения.
Обмен пленными. Отдельное внимание было уделено возвращению украинских военных из плена, по результатам чего профильные ведомства получат соответствующие поручения.
"Готовим специальную Ставку с участием командиров корпусов и основных производителей оружия и средств, которые сейчас нужны на фронте", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Украинский оборонный сектор претерпевает существенные кадровые и стратегические изменения, направленные на усиление эффективности управления во время войны.
Напомним, исполняющим обязанности министра обороны Украины станет генерал-майор СБУ и опытный спецназовец Евгений Хмара. Новый глава ведомства известен своим непосредственным участием в освобождении острова Змеиный, а его подчиненные отличились в громкой спецоперации "Паутина".
Как пояснили в Офисе президента, Евгений Хмара в должности исполняющего обязанности министра обороны Украины будет иметь задачи, не только связанные с ударами по России.
Его стратегические приоритеты и полномочия во главе оборонного ведомства будут значительно шире и будут существенно отличаться от задач, которые раньше ставили перед Михаилом Федоровым.