Зеленський поговорив по телефону з Макроном: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході бесіди глава держави ознайомив французького колегу з ходом бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України.
Крім того, Володимир Зеленський підняв питання про заборону віз для росіян. Також багато часу було приділено кризі на Запорізькій АЕС.
"Наша позиція полягає в тому, що єдиний спосіб захистити Європу від ядерної катастрофи – це демілітаризувати станцію", - підкреслив президент України.
Президент Франції за підсумками розмови також відзначив, що ситуація навколо Запорізької АЕС залишається дуже тривожною.
"З президентом Зеленським ми поділяємо ту ж вимогу: щоб забезпечити безпеку ядерних об'єктів, російські сили повинні вийти з цього району", - заявив Макрон.
Нагадаємо, що раніше Макрон назвав єдиний спосіб відновлення безпеки на Запорізькій АЕС. За його словами, для цього необхідно вивести окупаційні війська.
Також повідомлялося, що у Франції опублікували запис розмови Еммануеля Макрона і президента України Володимира Зеленського вранці 24 лютого.
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