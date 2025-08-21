Зеленский согласился с Трампом: войну надо завершать, но Путин понимает только силу

Президент Украины Владимир Зеленский подтверждает, что нужно завершать войну. Но для этого надо как следует надавить на Россию и здесь Зеленский согласен с президентом США Дональдом Трампом - в обороне этого не сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Зеленский отметил, что для завершения войны надо давить на российского диктатора Владимира Путина, поскольку он ничего кроме давления и силы не понимает.

Украина, по словам президента, будет делать все необходимое для своей защиты. Президент США прав - в обороне не добиться завершения войны.

"Но в то же время не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры, и именно такие, которые могут приблизить мир", - добавил он.

Зеленский отметил, что на дипломатическом и политическом уровне над вопросом завершения войны в Украине работают советники по национальной безопасности. Над вопросами военного обеспечения гарантий безопасности работают Главнокомандующий Вооруженных сил Украины и Генеральный штаб.

"Сейчас каждый день добавляет контуров будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И каждый день будут новые шаги партнеров в поддержку Украины - у меня будет много дипломатической работы", - заверил президент.