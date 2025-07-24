Зеленский согласовал изменения в Минобороны и пообещал "сильные вещи" после доклада ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в Министерстве обороны и дальнейших шагах в сфере безопасности и обороны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
"Только что согласовал обновление заместителей министра обороны Украины. Команда Министерства обороны начала очень активные изменения - есть уже через неделю и дополнительные подписанные контракты на дроны. Это очень важно", - заявил Зеленский.
Он также сообщил, что продолжается аудит договоренностей с международными партнерами. По его словам, Украина имеет сотни договоренностей, и все они должны быть реализованы.
"Мы обсудили вместе с министром обороны Украины и с командой Офиса вопрос финансирования нашей обороны, наших воинов - устойчивость мы обеспечиваем", - сказал он.
Зеленский добавил, что министр обороны вместе с руководителем Главного управления разведки доложили о ситуации. Детали, по его словам, остаются непубличными, однако "некоторые вещи мы сделаем, сильные вещи".
Также президент сообщил о разговорах с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
"Говорил сегодня с главкомом - утром и сейчас снова. Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности", - отметил он.
Отдельно Зеленский отметил важность обороны Покровска, назвав это направление самым сложным.
"Покровск - это наше ежедневное внимание, и я хочу поблагодарить каждое подразделение, которое защищает это направление - самое сложное сейчас направление", - подчеркнул президент.
Недавно Верховная Рада назначила экс-премьер-министра Шмыгаля министром обороны - за кандидатуру министра отдали голоса 267 нардепов.
Позже Зеленский озвучил главные приоритеты работы Минобороны после назначения Шмыгаля.
Вчера Шмыгаль заявил, что Украина уже четыре контракта на более 3 млрд гривен на поставку дронов-перехватчиков, которые способны противодействовать российским беспилотным летательным аппаратам типа Shahed
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