Оружие - приоритет. Зеленский назвал главные задачи Шмыгаля в Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Среди главных задач нового министра обороны - дроны-перехватчики. На этой неделе должны быть все сделки на покупку беспилотников.

"Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными. Часть сделок уже была заключена, по некоторым еще надо было поработать. На этой неделе должны быть все контракты", - сказал Зеленский.

Также среди приоритетов - подготовка операторов этих дронов и всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков.



Другая цель - обеспечение всех потребностей армейской авиации, Воздушных сил и других подразделений ПВО. Кроме того, Зеленский поручил увеличить применение и дальность дронов для поражения российских объектов.

"Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для наших Сил обороны", - подчеркнул президент.

Шмыгалю поручили за шесть месяцев увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50%.

Кроме того, Зеленский поручил Шмыгалю и секретарю СНБО сделать аудит оборонных контрактов с партнерами и сроков их выполнения. Через 10 дней он ожидает доклад.