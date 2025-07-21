ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оружие - приоритет. Зеленский назвал главные задачи Шмыгаля в Минобороны

Киев, Понедельник 21 июля 2025 14:03
UA EN RU
Оружие - приоритет. Зеленский назвал главные задачи Шмыгаля в Минобороны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Дениса Шмыгаля. Он озвучил главные приоритеты работы Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Среди главных задач нового министра обороны - дроны-перехватчики. На этой неделе должны быть все сделки на покупку беспилотников.

"Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными. Часть сделок уже была заключена, по некоторым еще надо было поработать. На этой неделе должны быть все контракты", - сказал Зеленский.

Также среди приоритетов - подготовка операторов этих дронов и всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков.

Другая цель - обеспечение всех потребностей армейской авиации, Воздушных сил и других подразделений ПВО. Кроме того, Зеленский поручил увеличить применение и дальность дронов для поражения российских объектов.

"Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для наших Сил обороны", - подчеркнул президент.

Шмыгалю поручили за шесть месяцев увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50%.

Кроме того, Зеленский поручил Шмыгалю и секретарю СНБО сделать аудит оборонных контрактов с партнерами и сроков их выполнения. Через 10 дней он ожидает доклад.

Обновление правительства

Напомним, что на прошлой неделе в Украине обновили Кабинет министров, который вместо Дениса Шмыгаля возглавила Юлия Свириденко. Шмыгаль взамен возглавил Минобороны, а бывший министр Рустем Умеров был назначен на должность секретаря СНБО.

Больше об изменениях в правительстве - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Оружие в Украине Дрони
Новости
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе