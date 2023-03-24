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Зеленский поблагодарил военных: каждая уничтоженная позиция россиян - спасенные жизни украинцев

Новина українською →
Украина, Пятница 24 марта 2023 20:42
Зеленский поблагодарил военных: каждая уничтоженная позиция россиян - спасенные жизни украинцев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Каждая уничтоженная позиция террористов - это спасенные жизни граждан Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Президент отметил всех украинских бойцов, которые в ответ на российский террор наносят удары оккупантам, которые вычисляют позиции врага, из которых бьют по нашим городам.

"Я благодарю и Вооруженные силы, и разведку, и воинов Службы безопасности - каждого и каждую, кто приобщается к выполнению этой задачи... К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора", - сказал он.

Зеленский, вспоминая сегодняшний удар по Константиновке и многие другие российские удары по нашим городам, подчеркнул, что Украина не простит издевательства над людьми, "не простит этих смертей и ранений".

Напомним, сегодня военные РФ обстреляли "Пункт несокрушимости" в Константиновке. В результате атаки погибли три человека.

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