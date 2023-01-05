Зеленский поблагодарил Шольца за батарею Patriot: это решающий вклад

Украина получит от Германии батарею американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Это поможет перехватывать российские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Он также добавил, что с учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия вносит "решающий вклад" в перехват всех российских ракет.

"Спасибо за решение предоставить Украине батарею зенитных ракет Patriot", – написал президент Украины.

Напомним, в ходе переговоров президента Соединенных Штатов Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцом стало известно, что Берлин намерен передать Украине свои БМП Marder.

Напомним, ранее в правительстве Германии не поддерживали инициативу отправки в Украину танков Leopard и БМП Marder.

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