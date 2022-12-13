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В Германии сообщили о возобновлении поставок оружия в Украину

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Берлин, Вторник 13 декабря 2022 06:57
В Германии сообщили о возобновлении поставок оружия в Украину Фото: в Германии сообщили о возобновлении поставок оружия в Украину (facebook.com / CinCAFU)
Автор: Артур Родивилов

Германия продолжила поставки оружия Украине, среди которых, в частности, самоходные гаубицы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit, об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Представительница Бундестага отметила, что лично она выступает также за отправку Украине современных танков Leopard и Marder, но в правительстве эту инициативу до сих пор не поддерживают.

По словам Штрак-Циммерман, их предоставление сейчас просто необходимо и она больше "не видит причин не делать этого".

"В Украину было доставлено больше самоходных гаубиц. Речь идет о 24 единицах. Также будет предоставлено шесть-семь САУ Gepard", - заявила она.

Напомним, ранее немецкое издание FAZ сообщило, что США сигнализировали Германии, что поддержат передачу Украине танков Leopard 2. Однако при условии, что Германия сама примет это решение.

Мы писали, что Украина призывает Германию передать танки Leopard 2, системы противовоздушной обороны Patriot и БМП Marder, продемонстрировав тем самым свое лидерство среди стран-партнеров.

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