Защита для войск и не только. Что известно о зенитно-ракетном комплексе "Куб"

Словакия официально приняла решение о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов "Куб" советского производства. Это вооружение не является новым для ВСУ, поскольку уже давно находится на вооружении наших военных.

Что известно о ЗРК "Куб" и как они могут усилить украинскую армию - в материале РБК-Украина ниже.

ЗРК "Куб" - это самоходный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для защиты Сухопутных войск, в основном для танковых дивизий. Он служит защитой от целей, которые летают на средних и малых высотах.

Этот ЗРК начали разрабатывать еще в 1958 году, а на вооружение армии СССР комплекс приняли в 1967 году, на шесть лет позже запланированного. Причиной трудностей были сложность разработки и новые тогдашние технологии. В частности, впервые для работы сверхзвукового двигателя использовалось не жидкое, а твердое топливо. Также это первый советский ЗРК, который оборудовали полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Характеристики ЗРК "Куб":

масса - 32,4 тонны;

вооружение - 3 ракеты;

масса ракеты - 630 кг;

время развертывания (свертывания) - 5 мин;

максимальная скорость - 65 км/ч;

запас хода - 500 км.

Зенитно-ракетный комплекс сбивает воздушные цели летящие со скоростями 420-600 м/с на высотах от 100-200 метров до 5-7 километров на дальностях до 20 километров.

Принцип работы

В состав зенитно-ракетного полка входят 5 стартовых батарей и батарея управления, а также вспомогательные подразделения. Комплекс "Куб" состоит из двух самоходных установок на легком гусеничном ходу, одна несет на себе все радиотехнические средства, а вторая три зенитных управляемых ракеты 3М9 и является пусковой установкой.

Длина ракеты составляет около 5,8 метров при диаметре 330 миллиметров. Она захватывает цель со старта и сопровождает ее в соответствии со скоростью.

Фото: ЗРК "Куб" вооружен тремя ракетами

(wikimedia org photo User Srđan_Popović)

Модернизации

Стоит отметить, что Украина еще до начала полномасштабной войны имела вооружение ЗРК "Куб".

В 2021 году научно-производственное предприятие "Аэротехника-МЛТ" представило модернизированную версию "Куба", которая получила название 2K12M1-2Д "Квадрат-2Д".

На модернизированном зенитном ракетном комплексе заменили 99% аналоговой элементной базы новой цифровой. Боевые возможности улучшились за счет мощных вычислительных средств.