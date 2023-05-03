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Зеленский поблагодарил Новую Зеландию за помощь и подготовку украинских военных

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Украина, Среда 03 мая 2023 22:54
Зеленский поблагодарил Новую Зеландию за помощь и подготовку украинских военных Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Новой Зеландии Крису Гипкинсу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Благодарно правительству Новой Зеландии и лично премьер-министру Крису Гипкинсу за решение о расширении помощи в сфере обороны, экономики, гуманитарной и правовой поддержки", - написал Зеленский.

Он также сообщил, что Новая Зеландия решила продолжить подготовку украинских военных.

"Ценим эту поддержку, которая приближает нас к победе", – подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Гипкинсом.

Напомним, в конце 2022 года в Украину приезжал министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Кроме того, Новая Зеландия продлила "специальную визу" для беженцев из Украины до марта 2024 года.

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