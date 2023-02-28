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Новая Зеландия продлила "специальную визу" для беженцев из Украины еще на год

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Вторник 28 февраля 2023 17:33
Новая Зеландия продлила "специальную визу" для беженцев из Украины еще на год Фото: Новая Зеландия продлила "специальную визу" для беженцев из Украины еще на год (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Новой Зеландии расширило визы, предлагаемые украинцам, спасающимся от российского вторжения, и продлило их действие до марта 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stuff.

Министр иммиграции Майкл Вуд объявил, что правительство продлит срок действия визы на год, до 15 марта 2024 года, и позволит людям путешествовать в Новую Зеландию по визе в течение 12 месяцев, вместо прежних девяти месяцев.

Лицо, подающее заявление на визу, также может назначить "приемлемого спонсора", который возьмет на себя финансовую ответственность за его прибытие в Новую Зеландию, а не полагаться только на назначенного члена семьи.

Критерии для членов семьи, которые могут спонсировать заявителя на визу, также будут расширены.

Владельцы "специальной украинской визы" имеют доступ к государственному здравоохранению, и их дети могут посещать школу как домашние ученики, а взрослые могут посещать бесплатные уроки английского языка в стране.

Напомним, ранее Новая Зеландия ужесточила санкции против России к годовщине вторжения в Украину.

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