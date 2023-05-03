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Зеленський подякував Новій Зеландії за допомогу та підготовку українських військових

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Україна, Середа 03 травня 2023 22:54
Зеленський подякував Новій Зеландії за допомогу та підготовку українських військових Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський виразив вдячність прем'єр-міністру Нової Зеландії Крісу Гіпкінсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Вдячний уряду Нової Зеландії й особисто прем'єр-міністру Крісу Гіпкінсу за рішення про розширення допомоги у сфері оборони, економіки, гуманітарної та правової підтримки", - написав Зеленський.

Він також повідомив, що Нова Зеландія вирішила продовжити підготовку українських військових.

"Цінуємо цю підтримку, яка наближає нас до перемоги", - підкреслив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем‘єр-міністром Нової Зеландії Крісом Гіпкінсом.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року до України приїжджав міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Окрім того, Нова Зеландія продовжила "спеціальну візу" для біженців з України до березня 2024 року.

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