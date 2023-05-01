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Зеленский поговорил с премьером Новой Зеландии: рассчитывает на сотрудничество в обороне

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Понедельник 01 мая 2023 11:38
Зеленский поговорил с премьером Новой Зеландии: рассчитывает на сотрудничество в обороне Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Гипкинсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент поблагодарил Новую Зеландию за участие в подготовке украинских военнослужащих. Он также рассчитывает на продолжение и дальнейшее сотрудничество со страной в обороне и гуманитарке.

Политики также обсудили необходимость дальнейшей консолидации стран Тихоокеанского региона по поддержке Украины.

Напомним, в конце 2022 года в Украину приезжал министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Кроме того, Новая Зеландия продлила "специальную визу" для беженцев из Украины до марта 2024 года.

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