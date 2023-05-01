Зеленский поговорил с премьером Новой Зеландии: рассчитывает на сотрудничество в обороне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент поблагодарил Новую Зеландию за участие в подготовке украинских военнослужащих. Он также рассчитывает на продолжение и дальнейшее сотрудничество со страной в обороне и гуманитарке.

Политики также обсудили необходимость дальнейшей консолидации стран Тихоокеанского региона по поддержке Украины.

Напомним, в конце 2022 года в Украину приезжал министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Кроме того, Новая Зеландия продлила "специальную визу" для беженцев из Украины до марта 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.