Министр обороны Новой Зеландии посетил Украину и встретился с Резниковым

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Новой Зеландии.

Министр в Киеве почтил память погибших украинских защитников и провел переговоры с Резниковым.

"Визит в Киев является сильным сигналом того, что Новая Зеландия поддерживает народ Украины и что наша поддержка украинских оборонных усилий против незаконного вторжения России непоколебима", - заявил Энаре.

Он отметил, что Новая Зеландия недавно продлила миссию по обучению украинских бойцов в Великобритании до июля 2023 года. На минувшей неделе страна заявила, что отправит в Британию еще 66 своих военнослужащих для помощи в обучении украинских солдат.

Также Энаре во время своего европейского турне посетил Польшу, где провел встречу с министром обороны Мариушем Блащаком.

По данным правительства, Новая Зеландия с начала полномасштабного вторжения РФ ввела санкции против более 1200 российских физических и юридических лиц, а также предоставила более 60 млн новозеландских долларов (37 млн долларов США) помощи.