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Галущенко наградил работников ДТЭК и "Укрэнерго" за добросовестный труд в условиях войны

Вторник 22 августа 2023 17:28
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Галущенко наградил работников ДТЭК и "Укрэнерго" за добросовестный труд в условиях войны Фото: министр энергетики Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Около двух десятков энергетиков Укрэнерго, Львовоблэнерго и ДТЭК получили награды Министерства энергетики Украины за ежедневный труд и восстановление украинской энергосистемы после обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовской облгосадминистрации.

Министр энергетики Герман Галущенко и глава Львовской ОВА Максим Козицкий поблагодарили энергетики за добросовестный труд в условиях полномасштабной войны, а особенно в период массированных атак на энергообъекты Львовщины.

"Примите большую благодарность за тот труд, который вы ежедневно делаете и за ваш вклад в восстановление энергетической системы Украины. Прошлая зима была сложной для всех, впереди новые вызовы и я очень рассчитываю на вас. Эти благодарности - самое малое, что мы можем для вас сделать", - сказал Галущенко.

Награды министерства получили 17 энергетиков и работников энергетической отрасли из НЭК "Укрэнерго", Львовоблэнерго, ОГСУ, Добротворской ТЭС "ДТЭК Западэнерго" и Галремэнерго "ДТЭК Западэнерго".

Напомним, ранее энергетики "ДТЭК Одесские электросети" получили государственные награды от Министерства энергетики за "личный вклад каждого в обеспечение украинцев светом во время войны".

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ДТЭК Укрэнерго Минэнерго
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