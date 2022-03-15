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Добровольці ТрО визнаватимуться ветеранами війни

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Вівторок 15 березня 2022 17:45
Добровольці ТрО визнаватимуться ветеранами війни Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Парламент ухвалив законопроєкт №7151 про уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників та захисниць України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Серед змін:

  • добровольці тероборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій;
  • добровольці тероборони зможуть визнаватися особами з інвалідністю внаслідок війни;
  • запроваджується соцзахист нової категорії осіб - сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

"Нині добровольці територіальної оборони ЗСУ захищають нашу країну від окупанта на рівні з мобілізованими військовослужбовцями, жертвуючи власним життям та здоров’ям. Система тероборони вже продемонструвала свою ефективність. Чоловіки та жінки не лише виконують завдання із забезпечення порядку в своїх населених пунктах, а й безпосередньо ведуть бої з окупантами, щодня наближаючи нашу перемогу. Ми вдячні усім нашим захисникам, тому вважаємо за потрібне визнати їх учасниками бойових дій та забезпечити їх низкою гарантій, передбаченими українським законодавством", - розповіла очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Також Шуляк нагадала, що лише за 10 діб з початку російського повномасштабного вторгнення до територіальної оборони вступили понад 100 тисяч українців.

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