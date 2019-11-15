Зеленський підписав закон щодо встановлення відповідальності за порушення перевезення дітей

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення порушення правил перевезення дітей" № 224-ІХ, який парламент ухвалив 29 жовтня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Зазначається, що закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, за повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також на органи Національної поліції покладається обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.

Нагадаємо, в квітні 2019 року комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання ввести штрафи за порушення правил перевезення дітей.

Додамо також, у грудні 2018 року Верховна рада провалила закон про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки.