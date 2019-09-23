Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект раніше вже підписав глава парламенту Дмитро Разумков

Президент Володимир Зеленський 23 вересня підписав законопроект №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Зокрема, передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими виключити статтю 205 КК України, якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких існує заборона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на підпис Зеленському передали законопроект №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес". Законопроект 20 вересня підписав глава парламенту Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада схвалила цей закон у другому читанні 18 вересня. Проект закону був визначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. За основу документ Рада прийняла 10 вересня.

Так, у ході засідання 6 вересня профільний правоохоронний комітет рекомендував парламенту схвалити даний законопроект.