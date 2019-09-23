Закон про зменшення тиску на бізнес передали на підпис Зеленському

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону вже підписав глава парламенту Дмитро Разумков

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект уже підписаний главою парламенту Дмитром Разумковим.

Зокрема, передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими виключити статтю 205 КК України, якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких існує заборона.

Нагадаємо, Рада схвалила цей закон у другому читанні 18 вересня. Проект закону був визначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. За основу даний законопроект Рада прийняла 10 вересня.

Так, у ході засідання 6 вересня профільний правоохоронний комітет рекомендував парламенту схвалити даний законопроект.

Як писало РБК-Україна раніше, закон про протидію тиску на бізнес набрав чинності 7 грудня 2017 року. П'ятий президент Петро Порошенко зазначав, що бізнес отримав додаткові важелі захисту. За його словами, закон захищає підприємства України від зловживань представників силових відомств під час проведення слідчих дій.