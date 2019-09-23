ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Закон про зменшення тиску на бізнес передали на підпис Зеленському

Новини » Політика    23.09.2019 - 10:35
Закон про зменшення тиску на бізнес передали на підпис Зеленському
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону вже підписав глава парламенту Дмитро Разумков

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект уже підписаний главою парламенту Дмитром Разумковим.

Закон про зменшення тиску на бізнес передали на підпис Зеленському

Зокрема, передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими виключити статтю 205 КК України, якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких існує заборона.

Нагадаємо, Рада схвалила цей закон у другому читанні 18 вересня. Проект закону був визначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. За основу даний законопроект Рада прийняла 10 вересня.

Так, у ході засідання 6 вересня профільний правоохоронний комітет рекомендував парламенту схвалити даний законопроект.

Як писало РБК-Україна раніше, закон про протидію тиску на бізнес набрав чинності 7 грудня 2017 року. П'ятий президент Петро Порошенко зазначав, що бізнес отримав додаткові важелі захисту. За його словами, закон захищає підприємства України від зловживань представників силових відомств під час проведення слідчих дій.

Зеленський дав нові доручення Кабміну Рада прийняла закон Зеленського про План оборони України
Новини України Володимир Зеленськийбизнес
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся