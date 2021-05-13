Зеленський підписав закон, що вимагає від НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає введення заборони на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі (№ 1396-І).
Про це йдеться на сайті президента.
Проект закону був прийнятий Верховною радою 15 квітня. Закон забезпечить сертифікацію оператора системи передачі електроенергії відповідно до вимог ЄС, що відкриє шлях до інтеграції енергосистеми з європейською.
Окремим пунктом у законі передбачені повноваження національного регулятора НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Для цього комісія повинна анулювати всі підсумки аукціонів з доступу до міждержавних мереж для поставок з Росії та Білорусі.
Нагадавши, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі у січні-лютому 2021 року. За перших 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.