З травня імпорт електроенергії з Росії та Білорусі може зайняти 30% оптового ринку, - підсумки аукціону
Чотири компанії зарезервували за собою всю доступну на травень потужність міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.
Про це свідчать дані системного оператора НЕК "Укренерго".
Всього на травень НЕК "Укренерго" розподілило 1,8 ГВт потужності для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Це становить приблизно 30% від щодобового обсягу торгів на РДН (біржовий сегмент ринку), за даними ДП "Оператор ринку".
З Білорусі доступ до перетинів для імпорту отримали дві компанії - "ЕРУ Трейдинг" і "де Трейдинг" ("Донбасенерго") потужністю 200 і 100 МВт відповідно.
З Росії доступ до міждержавних мереж отримали "ЕРУ Трейдинг" (760 МВт), ОНК-ГРУП (500 МВт) і "ЕТГ" (240 МВт).
Нагадаємо, 15 травня Верховна рада прийняла проект закону про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Цим законопроектом парламент дав повноваження НКРЕКП анулювати підсумки аукціонів з доступу до перетинів.
Відповідно до проекту закону, остаточне рішення про заборону та імпорту з Росії та Білорусі повинна прийняти НКРЕКП.
Як раніше писало РБК-Україна, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі у січні-лютому 2021 року. За перших 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.