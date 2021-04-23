З травня імпорт електроенергії з Росії та Білорусі може зайняти 30% оптового ринку, - підсумки аукціону

Чотири компанії зарезервували за собою всю доступну на травень потужність міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Про це свідчать дані системного оператора НЕК "Укренерго".

Всього на травень НЕК "Укренерго" розподілило 1,8 ГВт потужності для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Це становить приблизно 30% від щодобового обсягу торгів на РДН (біржовий сегмент ринку), за даними ДП "Оператор ринку".

З Білорусі доступ до перетинів для імпорту отримали дві компанії - "ЕРУ Трейдинг" і "де Трейдинг" ("Донбасенерго") потужністю 200 і 100 МВт відповідно.

З Росії доступ до міждержавних мереж отримали "ЕРУ Трейдинг" (760 МВт), ОНК-ГРУП (500 МВт) і "ЕТГ" (240 МВт).