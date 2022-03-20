Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану. Цей режим буде продовжено з 26 березня ще на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної ради .

Повідомляється, що Зеленський підписав законопроект №7168, згідно з яким термін дії воєнного стану в Україні продовжується з 05:30 26 березня терміном на 30 діб.

Крім того, підписано низку інших законів воєнного часу. Зокрема, про податки на період воєнного стану, про Службу військового капеланства, про державні гарантії вчителям і так далі.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України можуть запроваджуватися: