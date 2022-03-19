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Веніславський: курс на НАТО не можна вилучити з Конституції під час воєнного стану

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Київ, Субота 19 березня 2022 11:05
Веніславський: курс на НАТО не можна вилучити з Конституції під час воєнного стану Фото: Федір Веніславський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна може погодитися на нейтральний статус і відмовитися від курсу на вступ до НАТО, прибравши його зі своєї Конституції. Але це неможливо, поки діє воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника президента в Конституційному суді, нардепа від "Слуги народу" Федора Веніславського.

"Курс України на членство в НАТО закріплений на рівні Конституції. Це досить складна процедура внесення змін - дві сесії Верховної ради, висновок КСУ, і також необхідно пам'ятати, що в умовах воєнного стану Конституція не може бути змінена, це норма самої Конституції", - зазначив він.

За його словами, що стосується нейтрального статусу, то якщо від його закріплення в Конституції з "залізобетонними юридично вивіреними гарантіями безпеки" буде відновлена територіальна цілісність, стане можливим зупинити війну і врятувати тисячі життів, то це може бути предметом переговорів на міжнародному рівні.

"Але, безумовно, з гарантіями, що повторення того, що ми зараз маємо, більше не буде", - додав Веніславський.

Нагадаємо, раніше у президента Володимира Зеленського, що для України може бути вироблена своя унікальна модель нейтралітету.

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НАТО Конституция Війна Росії проти України
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