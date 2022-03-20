UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский подписал закон о продлении военного положения

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения. Этот режим будет продлен с 26 марта еще на месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Сообщается, что Зеленский подписал законопроект №7168, согласно которого срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 26 марта сроком на 30 суток.

Кроме того, подписан ряд других законов военного времени. В частности, о налогах на период военного положения, о Службе военного капелланства, о государственных гарантиях учителям и так далее.

Согласно закону о военном положении, на территории Украины могут вводиться:

  • обязательная трудовая повинность
  • отчуждение личного имущества
  • ограничение на передвижение
  • комендантский час
  • запрет на торговлю оружием и алкоголем
  • запрет на массовые мероприятия и забастовки
  • ограничение работы средств связи и интернета
  • запрет военнообязанным менять место жительства

Напомним, ранее представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявлял, что Украина не сможет отказаться от курса на вступление в НАТО во время военного положения, поскольку при данном правовом режиме запрещено вносить изменения в Конституцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВоенное положениеВойна России против Украины