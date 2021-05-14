Зеленський підписав закон про продовження мита на експорт металобрухту

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження експортного мита на металобрухт у розмірі 58 євро/тонну на п'ять років. Раніше цей документ прийняла Верховна рада .

Зазначається, що закон продовжує дію експортного мита на відходи та брухт чорних металів на п'ять років - до 15 Вересня 2026 року. "Таким чином створюються умови для недопущення дефіциту брухту чорних металів в Україні, що сприятиме безперебійній роботі вітчизняної металургійної промисловості, збереженню робочих місць і збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів", - підкреслюється в повідомленні.

Підписаний президентом документ також буде сприяти зниженню викидів парникових газів в атмосферу, що відповідає прагненням України приєднатися до Європейського зеленому курсу.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.