Зеленский подписал закон о продлении пошлины на экспорт металлолома

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении экспортной пошлины на металлолом в размере 58 евро/тонну на пять лет. Ранее этот документ приняла Верховная рада.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Отмечается, что закон продлевает действие экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов на пять лет - до 15 сентября 2026 года. "Таким образом создаются условия для недопущения дефицита лома черных металлов в Украине, что будет способствовать бесперебойной работе отечественной металлургической промышленности, сохранению рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - подчеркивается в сообщении.
Подписанный президентом документ также будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, что соответствует стремлениям Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, Верховная рада приняла закон о продлении экспортной пошлины на металлолом 27 апреля. За документ проголосовал 291 народный депутат.
Отметим, эта пошлина была введена в сентябре 2016 г. для стабилизации работы украинского горно-металлургического комплекса. Ее принятие позволило избежать возникновения дефицита металлолома на внутреннем рынке.
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова считает, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет.