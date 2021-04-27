Рада продовжила мито на експорт металобрухту

Верховна Рада продовжила експортне мито на металобрухт у розмірі 58 євро/тонну на 5 років. За відповідний законопроект №5175 проголосував 291 народний депутат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Як відомо, дане мито було введено у вересні 2016 р. для стабілізації роботи українського гірничо-металургійного комплексу. Рішення дозволило уникнути виникнення дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку.

Як підкреслювали автори законопроекту №5175, продовження дії мита на експорт металобрухту дозволить зберегти 21,5 тис.робочих місць і створити 3,5 тис. нових робочих місць, сприятиме додатковому зростанню ВВП на 0,03%, забезпечить подальший розвиток металургії та суміжних галузей промисловості, а також залучить додаткові інвестиції в металообробну галузь.

За словами заступника голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, без металобрухту українська металургія (це 10% ВВП і 35% товарного експорту) працювати не зможе.

При цьому Кисилевський додав, що тільки експорт продукції з високою доданою вартістю дозволить нам стати сильною і багатою країною.

"В такому випадку 1 т експортованого брухту дає Україні трохи менш як 2 тис. грн (це сплата мита 58 євро). Тоді як 1 т брухту того ж брухту, переробленого в готову сталеву продукцію на українських метзаводах, приносить близько 8 тис. грн у вигляді податків. Тобто державі в 4 рази вигідніше переробляти брухт в метал і потім в готову продукцію, ніж експортувати сировину. Так що це питання вибору: експортувати сировину або продукцію переробки з доданою вартістю", - підкреслив політик.

Заступник голови комітету з економрозвитку також звернув увагу на те, що зелений курс ЄС ще більше збільшує цінність брухту як сировини для металургії: його використання в електродугових печах до 10 разів знижує викиди СО2 в порівнянні з класичними технологіями виробництва сталі в конвертерах і мартенах.

"І раз Україна бере зобов'язання скорочувати викиди СО2, треба подбати і про ресурси для цього. Як це вже роблять інші країни. ДО РЕЧІ, європейська металургійна асоціація Eurofer взагалі вимагає заборонити експорт металобрухту з ЄС, враховуючи зелений курс ЄС", - нагадав він.

Водночас нардеп вважає, що прийнятий законопроект не суперечить нашим міжнародним зобов'язанням.

"Це тимчасовий захід, який не є дискримінаційним. Воно відповідає нормам права СОТ про винятки з міркувань безпеки: у нас війна, анексований Крим, хронічний дефіцит торгового балансу. Міжнародні партнери це сприймають. Тому за період дії мита з 2016 р. щодо України не було висунуто претензій. І зараз офіційний Київ має впевнену переговорну позицію по лінії СОТ", - резюмував нардеп.