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Мито на експорт брухту зберегло десятки тисяч робочих місць і мільярди гривень, - експерт

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 12:24
Мито на експорт брухту зберегло десятки тисяч робочих місць і мільярди гривень, - експерт Фото: Олександр Каленков (ukrmetprom.org)
Автор: РБК-Україна

Мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень у бюджет, її дію необхідно продовжити.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі "Україна 24".

Експерт нагадав, що в останні роки в Україні діяло експортне мито на брухт, що сприяло ефективній роботі підприємств металургійного комплексу.

"Це дозволило зберегти десятки тисяч робочих місць, сотні мільйонів, навіть мільярдів гривень надходжень до бюджету, тому дуже важливо зберегти це і надалі", - сказав Каленков.

Він підкреслив: Україні вкрай важливо займатися переробкою сировини самостійно і експортувати вже готову продукцію.

Так, за його словами, держава отримує в десятки разів більше коштів до бюджету, якщо тонна металобрухту переробляється в сталь і експортується як готова металопродукція.

"Україна повинна проводити активну торгову політику. Вона полягає в тому, щоб як можна більше стимулювати імпорт - завезення сировини в Україну, для того, щоб сировина перероблялася в Україні. І стимулювати, щоб сировина не вивозилося, не експортувалося з України як металобрухт. А перероблялася в Україні, та постачалася вже готова продукція", - підсумував Каленков.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити мито на експорт металобрухту, в іншому випадку вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини.

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