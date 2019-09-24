Зеленський підписав закон про План оборони України

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1011, автором якого він є, про План оборони України. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Документом передбачене законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права президенту стверджувати його структуру.

Так, прийняття закону дозволить створити умови для підготовки органів держвлади, всіх складових сектору безпеки і оборони України, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан.

Нагадаємо, парламент ухвалив цей проект закону в другому читанні 20 вересня, за нього проголосували 286 депутатів ВР. А в першому читанні документ схвалили 12 вересня. Законопроект тоді підтримали 316 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти законопроект №1011 авторства Зеленського про План оборони України.

Додамо також, комітет парламенту 8 скликання з питань національної безпеки і оборони в лютому проголосував рекомендувати ВР прийняти за основу урядовий законопроект №9464 "Про внесення змін до закону "Про оборону України". Цим документом також була передбачена розробка Плану оборони України президентом.