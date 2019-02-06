Комітет рекомендує Раді передбачити розробку президентом плану оборони України

Фото: президент Петро Порошенко (Віталій Носач/HБК-Україна)

Закон рекомендується прийняти за основу

Комітет парламенту з питань національної безпеки та оборони проголосував рекомендувати Верховній раді прийняти за основу урядовий законопроект №9464 "Про внесення змін до закону "Про оборону України". Про це повідомив голова комітету з питань нацбезпеки Сергій Пашинський, передає кореспондент РБК-Україна.

Комітет прийняв відповідне рішення одноголосно.

"Прийняти за основу. Рішення прийнято одноголосно", - заявив Пашинський.

За словами заступника міністра оборони України Ігоря Павловського, Рада має ухвалити зміни до закону.

"У державі до цього відсутній план оборони України. Це комплексний документ, що стосується усіх сфер діяльності держави, задіяні у виконанні заходів оборони. Це питання потребує законодавчого врегулювання. Пропонується внести зміни до статті 1, частини 3 статті 2 закону "Про оборону України". Прийняття закону надасть можливість закріпити на законодавчому рівні необхідність розробки та затвердження президентом України плану оборони країни та затвердження його структури. Прошу підтримати", - заявив Павловський.

Нагадаємо, в комітеті ВР з питань національної безпеки і оборони планують заслухати міністра оборони України Степана Полторака.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін вніс до парламенту законопроект №9464 "Про внесення змін до закону" Про оборону України ", яким пропонується передбачити розробку президентом плану оборони України.

Додамо, президент Петро Порошенко пропонує ВР оптимізувати проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у більш стислі строки для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану.