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Аваков: найближчим часом відмовимося від "листів щастя" за порушення ПДР

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 11:49
Аваков: найближчим часом відмовимося від "листів щастя" за порушення ПДР Фото: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих "листів щастя" за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У таких листах надсилають постанови про штрафи.

Про це на форумі " Україна 30" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Відзначимо, мова йде про скасування розсилки тим водіям, які відразу сплатили штраф.

"До 90% сплати штрафів відбувається до того, як водій поштою отримає постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР і відмовимося від розсилки цих "листів щастя", що дозволить заощадити приблизно 6 млн гривень державних коштів на місяць", - заявив Аваков.

Нагадаємо, наприкінці квітня Верховна рада України прийняла закон, згідно з яким "листи щастя" не надсилатимуть водіям-порушникам, які відразу сплатили штраф. При цьому постанову про штраф будуть надсилати поштою, якщо протягом 10 днів з дня його винесення порушник не сплатив штраф у розмірі 50% від його повного розміру.

Також РБК-Україна писало, що в Україні сильно підвищилися штрафи за п'яне водіння.

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