Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідування. Про це йдеться на сайті Ради.

Він підписав законопроект про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення його діяльності.

Зазначимо, Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування. Документом передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану.

Як писало РБК-Україна, 23 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що готовий покинути свою посаду через три роки.

Додамо також, раніше повідомлялося, що Труба не подаватиме у відставку через скандал з опублікованими записами нібито його розмов в одному з Telegram-каналів.

Раніше в месенджері Telegram з'явився канал, в якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах він нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, "Приватбанку" та НБУ на час візиту місії Міжнародного валютного фонду.