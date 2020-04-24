Рада скасувала адмінстягнення у вигляді штрафних балів

З Кодексу про адміністративні правопорушення виключили відповідну норму
Верховна рада України підтримала законопроект №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів", передає кореспондент РБК-Україна.
За проект проголосували 302 парламентарії.
Документом передбачається виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення норми щодо дії адміністративного стягнення у виді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Зокрема, пропонується виключити з КУпАП такі норми:
Нагадаємо, сьогодні о 13:00 спікер Верховної ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту. Раніше анонсувалося, що цей законопроект розглянуть на цьому засіданні.