Рада скасувала адмінстягнення у вигляді штрафних балів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

З Кодексу про адміністративні правопорушення виключили відповідну норму

Верховна рада України підтримала законопроект №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 302 парламентарії.

Документом передбачається виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення норми щодо дії адміністративного стягнення у виді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Зокрема, пропонується виключити з КУпАП такі норми:

пункт 2 1 частини першої статті 24 (види адміністративних стягнень);

частини першої статті 24 (види адміністративних стягнень); частину другу статті 27 (штраф), згідно з якою штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним балів, передбачених статтею 27-1 цього кодексу;

статтю 27 1 (Штрафні бали);

(Штрафні бали); в абзаці другому частин першої та другої статті 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) виключаються слова і цифри "або 50 штрафних балів".

Нагадаємо, сьогодні о 13:00 спікер Верховної ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту. Раніше анонсувалося, що цей законопроект розглянуть на цьому засіданні.