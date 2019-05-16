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Рада провалила закон про залучення інвестицій у космічну галузь

Новини » Політика    16.05.2019 - 20:30
Рада провалила закон про залучення інвестицій у космічну галузь
Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)

Документ за основу підтримали лише 179 нардепів

Верховна рада України провалила законопроект №9219 "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України". Про це заявив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, документ за основу підтримали лише 179 нардепів при 226 мінімально необхідних. За його направлення на доопрацювання до комітету проголосували 180 депутатів ВР, повернення суб'єкту законодавчої ініціативи підтримали 187 депутатів ВР.

"Рішення не прийняте. Закон відхилено", - зазначив глава Ради.

Документом пропонувалося внести до статті 4 закону "Про підприємництво" зміни, які даватимуть можливість ведення підприємницької діяльності з розроблення, випробування, виробництва та експлуатацією ракет-носіїв недержавним суб'єктам підприємницької діяльності.

Нагадаємо, Державне космічне агентство України та Канадське космічне агентство підписали Меморандум про взаєморозуміння. Підписання відбулося в Монреалі (Канада) в рамках роботи канадсько-українського круглого столу з питань співробітництва в авіакосмічній сфері в присутності прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

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