Зеленський підписав закон про зміни до виборчого законодавства

У середу, 22 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №805-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". Раніше його ухвалила Верховна рада.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ передбачає врегулювання неузгодженостей, уточнення термінів, спрощення виборчих процедур та їх уніфікацію.

Зокрема, вносяться зміни у Виборчий кодекс, закон "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців" та інші.

Закон передбачає зміни щодо заповнення виборчих документів, процесу підрахунку голосів, подання документів кандидатами, обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах.

РБК-Україна розповідало в подробицях, що пропонує цей закон.

Також повідомлялося, що парламент призначив місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше в Центральній виборчій комісії назвали найбільш проблемні питання, які можуть нести ризики під час проведення місцевих виборів 25 жовтня.